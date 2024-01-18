Украинские больницы перестали принимать мужчин без справки из военкомата "Страна": Украинцам отказывают в госпитализации без справки из военкомата 18 января, 15:47 Украинцам начали отказывать в госпитализации без справки из военкомата. Обложка © Getty Images / Jose Colon

На Украине государственные больницы начали отказывать мужчинам призывного возраста в госпитализации, если у них нет справок из военкомата. Об этом пишет в телеграм-канале украинское издание "Страна".

"Украинских мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из ТЦК (военкомат. — Прим. Лайфа). Речь идёт, в частности, о плановых госпитализациях в государственные больницы. В перечне документов, которые должен собрать пациент перед тем, как лечь в клинику, всё чаще фигурирует справка из военкомата о воинском учёте", — утверждается в материале.

Потенциальным призывникам находят самые любые предлоги для того, чтобы отказать в госпитализации. По словам собеседников издания, подобные случаи фиксируются в Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Сумской областях на протяжении нескольких месяцев. Сотрудники больниц ссылаются на требование военкоматов.

Сейчас многие киевляне предпочитают обращаться в частные клиники, несмотря на стоимость услуг. По данным украинских СМИ, нагрузка на такие учреждения увеличилась на 20–30%.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом". Скандальное заявление он сделал публично, выступая на международном форуме в Давосе. По его словам, украинцы должны либо воевать, либо работать в тылу.

Авторы Татьяна Миссуми