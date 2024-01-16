Рада одобрила создание единого реестра военнообязанных украинцев от 17 до 60 лет
Верховная рада Украины приняла закон о создании единого электронного реестра мобилизованных в возрасте от 17 до 60 лет, который будет привязан к списку избирателей. Об этом по итогам заседания сегодня, 16 января, сообщила депутат парламента страны Ирина Геращенко.
"Верховная рада приняла закон об автоматическом получении [статуса] участника боевых действий (УБД) и создании единого электронного реестра военнообязанных. Законопроектом создаётся единый реестр мобилизованных, который привязан к единому реестру избирателей", — написала нардеп в своём телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, на Украине провели уже девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. В январе 2024 года стало известно, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады скандальный законопроект о новых правилах мобилизации.
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