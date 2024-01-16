Рада одобрила создание единого реестра военнообязанных украинцев от 17 до 60 лет

Верховная рада Украины приняла закон о создании единого электронного реестра мобилизованных в возрасте от 17 до 60 лет, который будет привязан к списку избирателей. Об этом по итогам заседания сегодня, 16 января, сообщила депутат парламента страны Ирина Геращенко.