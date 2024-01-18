В России родились Люцифер и Один

ЗАГС Краснодарского края рассказал о необычных именах, которыми в 2023 году называли мальчиков. Об этом пишет издание 93.RU. Необычные имена для девочек ещё не назвали.

Так, живущие в Краснодарском крае россияне называли сыновей Азо, Алтай, Антонио, Бажен, Бажидар, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Данте, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Киллиан, Кристоф, Лукиллиан, Лучезар, Македон, Мечислав, Нил, Огнеслав, Один, Родомир, Родослав, Светогор, Север, Червоня, Ярополк, Люцифер.

Необычные имена девочек будут опубликованы позже.