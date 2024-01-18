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18 января, 16:12

В России родились Люцифер и Один

В 2023 году на Кубани младенцев называли Люцифер, Один, Бег и Золотой

ЗАГС Краснодарского края рассказал о необычных именах, которыми в 2023 году называли мальчиков. Об этом пишет издание 93.RU. Необычные имена для девочек ещё не назвали.

Так, живущие в Краснодарском крае россияне называли сыновей Азо, Алтай, Антонио, Бажен, Бажидар, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Данте, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Киллиан, Кристоф, Лукиллиан, Лучезар, Македон, Мечислав, Нил, Огнеслав, Один, Родомир, Родослав, Светогор, Север, Червоня, Ярополк, Люцифер.

Необычные имена девочек будут опубликованы позже.

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Ранее Лайф рассказывал, как чаще всего называли новорождённых в 2023 году в Москве. Особо оригинальные родители дают чадам двойные и даже тройные имена, например Александра Флор де Мария и Адриен-Жюль-Мишель.

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Александра Мышляева
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