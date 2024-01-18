США ввели санкции против 17 танкеров и сухогрузов из ОАЭ из-за России

Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 17 сухогрузов и нефтетанкеров, которые ходят под флагом Либерии и принадлежат компании Hennesea Holdings Limited из Объединённых Арабских Эмиратов.

В чёрный список внесли и саму компанию Hennesea Holdings Limited. По мнению Вашингтона, она якобы имеет связи с Россией.

А в середине декабря 2023 года Минфин США объявил об очередном расширении антироссийских санкций. Под ограничения подпали более чем 200 компаний, причём не только из России, но и из Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивской Республики.