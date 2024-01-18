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18 января, 15:56

США ввели санкции против 17 танкеров и сухогрузов из ОАЭ из-за России

Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 17 сухогрузов и нефтетанкеров, которые ходят под флагом Либерии и принадлежат компании Hennesea Holdings Limited из Объединённых Арабских Эмиратов.

В чёрный список внесли и саму компанию Hennesea Holdings Limited. По мнению Вашингтона, она якобы имеет связи с Россией.

США ужесточили санкции против российских крабов и трески
США ужесточили санкции против российских крабов и трески

А в середине декабря 2023 года Минфин США объявил об очередном расширении антироссийских санкций. Под ограничения подпали более чем 200 компаний, причём не только из России, но и из Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивской Республики.

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Александра Вишнякова
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