Путин назначил космонавта Крикалёва представителем по сотрудничеству в космосе

Сергею Крикалёву 65 лет. С октября 2005 года до июня 2015 года он был обладателем рекорда по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). Крикалёв — один из четырёх человек, кто удостоен звания Героя СССР (1989) и Героя России (1992). Первый полёт в космос он совершил в 1988 году, последний — в 2005-м.