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Путин назначил космонавта Крикалёва представителем по сотрудничеству в космосе

18 января, 16:18
Сергей Крикалёв. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Сергей Крикалёв. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент РФ Владимир Путин утвердил космонавта, исполнительного директора по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергея Крикалёва своим представителем по вопросам международного сотрудничества в космической сфере. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

"Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалёва Сергея Константиновича", — говорится в документе.

С июля 2022 года эту должность занимал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Сергею Крикалёву 65 лет. С октября 2005 года до июня 2015 года он был обладателем рекорда по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). Крикалёв — один из четырёх человек, кто удостоен звания Героя СССР (1989) и Героя России (1992). Первый полёт в космос он совершил в 1988 году, последний — в 2005-м.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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