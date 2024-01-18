Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России 18 января, 16:53 Суперкомпьютер МГУ имени М.В. Ломоносова. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Правительство РФ должно проработать меры по наращиванию вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей", — уточняется на сайте Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России робототехника развивается медленными темпами, однако спрос на это направление уже сформирован. По его словам, искусственный интеллект очень необходим и в сфере экономики.

Авторы Татьяна Миссуми