Белый дом: США рассмотрят любые предложения России по контролю над вооружениями

США готовы изучить любые предложения России, касающиеся контроля над вооружениями. Об этом заявил специальный помощник американского президента, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Но, конечно, мы бы рассмотрели любые предложения, чтобы провести обсуждение", — сказал он, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Представитель Белого дома прокомментировал в том числе высказывание заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможных способах обеспечения стратегической стабильности. По словам Вадди, если позиция России изменится и Вашингтон услышит "что-то новое, то дверь останется открытой".