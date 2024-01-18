Онищенко предупредил об ужасающей заболеваемости гриппом в мире

Грипп охватил 117 стран Европы, Америки и Азии. Об этом рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"В 117 странах мира идёт распространение гриппа. Если говорить о Европе, то из 36 стран в 32 уровень активности гриппа превышен. Одна страна сообщила об очень высокой заболеваемости, пять стран — о высокой, 10 — средней, 16 — низкой активности гриппа. По нашим медицинским критериям, из 36 европейских стран в 20 идёт эпидемия гриппа", — сказал экс-глава Роспотребнадзора в беседе с НСН.

Онищенко добавил, что заболеваемость гриппом в Японии достигла уровня эпидемии, а в Китае и Сингапуре подъём происходит локально. В США, по словам эксперта, уже зарегистрировано 13 детских смертей от гриппа.