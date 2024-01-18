Баскетболист Курбанов извинился перед фанатами после дисквалификации за кокаин

Нападающий баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов прервал молчание после решения РУСАДА о его трёхмесячной дисквалификации из-за употребления кокаина. Спортсмен принёс извинения сокомандникам и болельщикам, заявив о желании как можно скорее выйти на паркет.

По словам трёхкратного победителя Евролиги, он всегда считал выступления за армейцев огромной честью. Спортсмен напомнил, что ради общего результата и эмоций фанатов всегда выкладывался на 100%, а потому глубоко сожалеет из-за произошедшего.

"Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком, с полным осознанием принимаю ответственность за свои действия. Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков", — приводит слова спортсмена пресс-служба ЦСКА.