Баскетболист Курбанов извинился перед фанатами после дисквалификации за кокаин
Никита Курбанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kurbi.41
Нападающий баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов прервал молчание после решения РУСАДА о его трёхмесячной дисквалификации из-за употребления кокаина. Спортсмен принёс извинения сокомандникам и болельщикам, заявив о желании как можно скорее выйти на паркет.
По словам трёхкратного победителя Евролиги, он всегда считал выступления за армейцев огромной честью. Спортсмен напомнил, что ради общего результата и эмоций фанатов всегда выкладывался на 100%, а потому глубоко сожалеет из-за произошедшего.
"Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком, с полным осознанием принимаю ответственность за свои действия. Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков", — приводит слова спортсмена пресс-служба ЦСКА.
Об отстранении Курбанова в четверг сообщили в Российском антидопинговом агентстве. Решение вступило в силу 10 января. При этом спортсмен сможет выйти на паркет уже 21 января, так как срок дисквалификации засчитывается с 20 октября прошлого года, когда ЦСКА объявил, что Курбанов приостанавливает карьеру по личным причинам.