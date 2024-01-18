Петербургская школа ушла на карантин из-за десятков случаев инфекции у детей

В школе № 260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявлено 63 заболевших кишечной инфекцией, учебный процесс приостановлен с четверга, 18 января. Об этом сообщило местное управление Роспотребнадзора.

"По состоянию на 17:00 зарегистрировано 63 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. По результатам лабораторных исследований, у 11 заболевших выделен норовирус", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Ответственным за питание учеников и сотрудников школы является ООО "Торговый дом "Ленинградский". Проведённые в образовательном учреждении проверки выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, не соблюдались правила мытья посуды, использовалась просроченная продукция, некачественно проводилась уборка и дезинфекция, а у персонала школьного пищеблока отсутствовала возможность соблюдать личную гигиену.

Специалисты взяли пробы воды, продуктов и готовой еды. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.