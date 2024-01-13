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13 января, 05:02

Нагрев продуктов не поможет: Россиянам рассказали, где высок риск заразиться норовирусом

Врач Соломатина: Норовирус можно влёгкую подхватить в заведениях общепита

Основными путями передачи кишечной инфекции — норовируса — являются фекально-оральный, воздушно-капельный и контактно-бытовой. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Носителями недуга чаще всего являются работники общепита, которые контактируют с едой. Достаточно им прикоснуться к продуктам немытыми или голыми руками, и инфекция окажется в вашей тарелке", — объяснила специалист.

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По её словам, норовирус может подстерегать на общей посуде, в заражённой воде, кубиках льда, салатах, замороженных, а затем размороженных овощах и фруктах. Даже нагревание до 60 градусов не является для него разрушительным. Гарантированно ликвидировать вирус можно только при кипячении и с помощью хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

Первые симптомы заболевания проявляются только на вторые-третьи сутки после заражения. Сначала резко поднимается температура, затем появляется рвота и диарея. Также наблюдаются головная боль и першение в горле, а для детей норовирус опасен обезвоживанием, которое чревато летальным исходом.

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В Тульской области 48 человек заразились кишечной инфекцией из-за воды

Ранее Лайф писал, что новогодний корпоратив детского ансамбля "Клевер" в Екатеринбурге обернулся отравлением 200 человек. По результатам лабораторных исследований, у заболевших диагностировали норовирус, среди персонала кафе обнаружены носители той же инфекции.

Обложка ©

Unsplash / Bermix Studio

Лариса Сафронова
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