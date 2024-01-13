Нагрев продуктов не поможет: Россиянам рассказали, где высок риск заразиться норовирусом

Основными путями передачи кишечной инфекции — норовируса — являются фекально-оральный, воздушно-капельный и контактно-бытовой. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Носителями недуга чаще всего являются работники общепита, которые контактируют с едой. Достаточно им прикоснуться к продуктам немытыми или голыми руками, и инфекция окажется в вашей тарелке", — объяснила специалист.

По её словам, норовирус может подстерегать на общей посуде, в заражённой воде, кубиках льда, салатах, замороженных, а затем размороженных овощах и фруктах. Даже нагревание до 60 градусов не является для него разрушительным. Гарантированно ликвидировать вирус можно только при кипячении и с помощью хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

Первые симптомы заболевания проявляются только на вторые-третьи сутки после заражения. Сначала резко поднимается температура, затем появляется рвота и диарея. Также наблюдаются головная боль и першение в горле, а для детей норовирус опасен обезвоживанием, которое чревато летальным исходом.