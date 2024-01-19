Федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

Поводом для жалобы украинской стороны стало то, что ФКС России начала деятельность в новых регионах РФ. Решение о приостановке будет действовать до заседания генеральной ассамблеи IESF, на которой будет принято решение о дальнейших ограничениях либо их снятии.