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18 января, 21:10

Федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) после жалобы Украины.

Поводом для жалобы украинской стороны стало то, что ФКС России начала деятельность в новых регионах РФ. Решение о приостановке будет действовать до заседания генеральной ассамблеи IESF, на которой будет принято решение о дальнейших ограничениях либо их снятии.

При этом российские игроки и команды могут продолжать участвовать в турнирах IESF, но только в нейтральном статусе.

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Напомним, прошлогодний The International — чемпионат мира по Dota 2 — выиграла российско-украинская команда Team Spirit. Благодаря победе киберспортсмены заработали 1,4 миллиона долларов.

Обложка ©

Unsplash / ELLA DON

Артур Лапсаков
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