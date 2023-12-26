Путин пригласил лидеров стран СНГ в Казань на открытие "Игр будущего"

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на церемонию открытия "Игр будущего". Мероприятие, напомним, состоится 21 февраля в Казани.

"Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные "Игры будущего". <...> Хотел бы пригласить всех вас в качестве почётных гостей на церемонию торжественного открытия", — сказал глава государства в ходе неформальной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем Путин напомнил и о Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. По словам президента, ожидается, что данное мероприятие посетят представители более чем 180 стран мира, в том числе из государств СНГ.

"Игры будущего", как уже рассказывал Лайф, начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований подразумевает применение последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.