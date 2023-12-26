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26 декабря, 16:17

Путин пригласил лидеров стран СНГ в Казань на открытие "Игр будущего"

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на церемонию открытия "Игр будущего". Мероприятие, напомним, состоится 21 февраля в Казани.

"Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные "Игры будущего". <...> Хотел бы пригласить всех вас в качестве почётных гостей на церемонию торжественного открытия", — сказал глава государства в ходе неформальной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем Путин напомнил и о Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. По словам президента, ожидается, что данное мероприятие посетят представители более чем 180 стран мира, в том числе из государств СНГ.

"Игры будущего", как уже рассказывал Лайф, начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований подразумевает применение последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

На форуме "Россия" представили талисман "Игр будущего", созданный студентами из Казани
На форуме "Россия" представили талисман "Игр будущего", созданный студентами из Казани

"Игры будущего" обещают стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. В апреле 2023-го Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала первых международных соревнований. В ноябре глава государства обратился к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего". По словам президента, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и в спорте. Путин добавил, что именно в спорте можно найти путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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