Михалков заявил, что будет громче говорить правду после бана YouTube-канала

Кинорежиссёр Никита Михалков отреагировал на блокировку своего канала "БесогонТВ" на видеохостинге YouTube. По словам народного артиста, коллективный Запад не сможет задушить неудобную для себя правду, которая отныне будет звучать ещё громче.

Автор удалённого аккаунта подчеркнул, что такой сценарий был весьма ожидаем. По словам находящегося под санкциями Михалкова, столь запоздалая реакция онлайн-платформы на его контент даже вызывает удивление. Впрочем, команда "БесогонТВ" была готова к "конвульсиям Запада" — канал давно перешёл на российские ресурсы.

"Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся — всё, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу", — заключил Михалков в телеграм-канале.