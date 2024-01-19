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18 января, 22:41

"Я что-то перепутал": Байдена подняли на смех из-за фото с отсутствующей женщиной

Байден рассмешил публику новой оговоркой про фото с отсутствующей конгрессвумен

Американский лидер Джозеф Байден вновь допустил досадную оплошность, выступая на мероприятии в Северной Каролине. Политик заявил, что якобы только что сделал фото с конгрессвумен Деборой Росс, которая в этот момент находилась в Вашингтоне.

"Где Дебора? Я только что сфотографировался с ней. О, вообще-то, она не могла быть здесь. Это неправда. Я что-то перепутал", — рассмешил присутствующих 81-летний политик.

Отрывок из выступления Байдена в Северной Каролине. Видео © X / RNC Research

США угодили в ловушку: Политолог назвал ошибку, которая не даст Байдену остаться у власти
США угодили в ловушку: Политолог назвал ошибку, которая не даст Байдену остаться у власти

Ранее Лайф рассказывал, что пожилой президент США является рекордсменом по количеству дней, проведённых в отпуске. С января 2021 года, когда Байден пришёл к власти, он отдыхал 418 дней — это 39% от всего времени правления.

Обложка ©

X / RNC Research

Илья Пушкарев
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