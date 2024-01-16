США угодили в ловушку: Политолог назвал ошибку, которая не даст Байдену остаться у власти

Позиции президента США Джо Байдена в преддверии выборов кажутся всё слабее, а ситуацию для него осложняет спровоцированное Вашингтоном столкновение на Ближнем Востоке. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

По его словам, Байден и его соратники жёстко контролируют избирательную систему страны, а в 2020 году они просто украли победу на выборах. Правда, нет уверенности в том, что они смогут это повторить в 2024 году. В то же время американцы сильно недовольны действующим лидером и его командой, ведь люди как внутри, так и за пределами страны терпят поражение "на всех фронтах".

Речь идёт о проигрыше не только в войне, но и в экономике. На этом фоне, заявил эксперт, Байдену была нужна маленькая победоносная война, которой должна была стать операция Израиля в секторе Газа.

"На самом деле нападение ХАМАС на Израиль было чудовищным по жестокости, этого нельзя отрицать. Но ответные действия Тель-Авива, спровоцированные США и выгодные только им, оказались не менее жёсткими. Это сделали американцы... Меры ЦАХАЛ предполагались быстрыми и победоносными. Но не вышло", — подчеркнул политолог.