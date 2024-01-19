Новейший Як-152 для обучения лётчиков ВКС РФ завершил цикл госиспытаний

В России завершились государственные испытания нового учебного самолёта Як-152 для подготовки лётчиков ВКС РФ. Он станет дополнением к уже имеющемуся учебному комплексу на базе реактивного Як-130.

По данным компании "Яковлев", все проверки летательного аппарата были закончены ещё в декабре 2023 года. Испытания подтвердили заявленные технические характеристики. Сейчас на самолёте установлен двигатель немецкого производства и импортный воздушный винт. Следующей задачей конструкторов станет переход на отечественный силовой агрегат.

"В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолётного двигателя ВК-650 разработки ОДК", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе компании.