В США прошла презентация малошумного сверхзвукового гражданского самолёта X-59
Презентация X-59. Обложка © X / NASA
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новейшую разработку — малошумный сверхзвуковой самолёт гражданского назначения. Новинка получила обозначение X-59.
Презентация летательного аппарата прошла на авиазаводе Lockheed Martin в штате Калифорния. Воздушное судно конструировалось в рамках программы Quiet SuperSonic Technology, целью которой является создание самолёта, способного бесшумно преодолевать звуковой барьер.
Презентация X-59. Видео © X / NASA
"Представляем X-59 — наш экспериментальный сверхзвуковой самолёт, цель которого — сделать звуковые удары тише и помочь снять запрет на коммерческие сверхзвуковые полёты. Вашим ушам и домашним животным это понравится", — сообщили в NASA.
Ранее в Boeing признали ошибку с самолётами 737 MAX после инцидента с оторванной дверью. Напомним, 6 января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Портленд – Онтарио, на высоте в несколько километров лишился части фюзеляжа. На борту находилось более 170 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.