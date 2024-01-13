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13 января, 03:18

В США прошла презентация малошумного сверхзвукового гражданского самолёта X-59

Презентация X-59. Обложка © X / NASA

Презентация X-59. Обложка © X / NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новейшую разработку — малошумный сверхзвуковой самолёт гражданского назначения. Новинка получила обозначение X-59.

Презентация летательного аппарата прошла на авиазаводе Lockheed Martin в штате Калифорния. Воздушное судно конструировалось в рамках программы Quiet SuperSonic Technology, целью которой является создание самолёта, способного бесшумно преодолевать звуковой барьер.

Презентация X-59. Видео © X / NASA

"Представляем X-59 — наш экспериментальный сверхзвуковой самолёт, цель которого — сделать звуковые удары тише и помочь снять запрет на коммерческие сверхзвуковые полёты. Вашим ушам и домашним животным это понравится", — сообщили в NASA.

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Ранее в Boeing признали ошибку с самолётами 737 MAX после инцидента с оторванной дверью. Напомним, 6 января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Портленд – Онтарио, на высоте в несколько километров лишился части фюзеляжа. На борту находилось более 170 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Илья Пушкарев
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