В США прошла презентация малошумного сверхзвукового гражданского самолёта X-59

Презентация летательного аппарата прошла на авиазаводе Lockheed Martin в штате Калифорния. Воздушное судно конструировалось в рамках программы Quiet SuperSonic Technology, целью которой является создание самолёта, способного бесшумно преодолевать звуковой барьер.

"Представляем X-59 — наш экспериментальный сверхзвуковой самолёт, цель которого — сделать звуковые удары тише и помочь снять запрет на коммерческие сверхзвуковые полёты. Вашим ушам и домашним животным это понравится", — сообщили в NASA.