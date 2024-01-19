Немецкий дипломат зарубил на корню надежды Зеленского на скорое вступление в НАТО

Украине в ближайшее время не стать членом НАТО, потому что в альянсе обязательно найдутся несогласные. Об этом заявил экс-посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер на форуме Deciding Your Tomorrow, где присутствовал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Даже если большинство из нас согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будут один-два-три из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: "Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, ещё нет", — считает дипломат.

Он не видит оптимистичного сценария по получению членства в блоке для Киева. Если даже ни с кем не конфликтующая Швеция уже давно стоит в очереди, ожидая решения НАТО, Украине, находящейся в состоянии войны, точно не приходится рассчитывать на благосклонность членов организации.