Байден озвучил главное условие вступления Украины в НАТО
Байден: Вопрос о вступлении Украины в НАТО решат после победы в конфликте
Победа над Россией является обязательным условием для вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.
По его словам, нет сомнений, что НАТО будет будущим Украины, это лишь вопрос времени. Членство республики состоится тогда, когда с этим согласятся все союзники и будут выполнены все условия.
"Сейчас же мы должны убедиться, что они прежде всего выиграют войну", — сказал американский президент.
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал включить Украину в альянс в новых границах. По его словам, если Киев уступит утраченные территории России, то Украина может стать членом Североатлантического блока уже в 2024 году. Таким же мнением поделился и экс-адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, который предрёк Украине завершение конфликта с Россией по корейскому сценарию. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что ему не нравится идея о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс в обмен на Крым и Донбасс, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым для России в любом виде.
AP / ТАСС / Evan Vucci