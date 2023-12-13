Байден озвучил главное условие вступления Украины в НАТО

Победа над Россией является обязательным условием для вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

По его словам, нет сомнений, что НАТО будет будущим Украины, это лишь вопрос времени. Членство республики состоится тогда, когда с этим согласятся все союзники и будут выполнены все условия.