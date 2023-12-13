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Регион
Опубликовано 13 декабря 2023, 00:36
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Байден озвучил главное условие вступления Украины в НАТО

Байден: Вопрос о вступлении Украины в НАТО решат после победы в конфликте

Победа над Россией является обязательным условием для вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

По его словам, нет сомнений, что НАТО будет будущим Украины, это лишь вопрос времени. Членство республики состоится тогда, когда с этим согласятся все союзники и будут выполнены все условия.

"Сейчас же мы должны убедиться, что они прежде всего выиграют войну", — сказал американский президент.

Политолог объяснил невнятные сомнения Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Политолог объяснил невнятные сомнения Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал включить Украину в альянс в новых границах. По его словам, если Киев уступит утраченные территории России, то Украина может стать членом Североатлантического блока уже в 2024 году. Таким же мнением поделился и экс-адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, который предрёк Украине завершение конфликта с Россией по корейскому сценарию. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что ему не нравится идея о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс в обмен на Крым и Донбасс, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым для России в любом виде.

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AP / ТАСС / Evan Vucci

Лариса Сафронова
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