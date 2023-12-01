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1 декабря, 14:17

Политолог объяснил невнятные сомнения Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Политолог Асафов: Внятные формулировки даются Зеленскому всё сложнее

Владимиру Зеленскому становится всё труднее формулировать слова в связные и внятные предложения. Так политолог, журналист, член Общественной палаты РФ Александр Асафов оценил его выступление на встрече со студентами в Николаеве, отметив, что он сейчас находится в сложном психологическом состоянии.

"В одном западном СМИ даже опубликован рейтинг, в котором Зеленский занял первое место в категории "Мечтатели". Учитывая, что информационная повестка крайне к нему недружелюбная, он пытается что-то сформулировать. И это ему даётся всё сложнее и сложнее", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт обратил внимание на раскол военно-политических элит Украины, снижение поддержки и уход внимания от Киева в сторону конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в итоге блицкрига и бравурных историй при поддержке Запада не получилось, ведь Зеленский не слушал своих генералов и теперь на его совести провал ВСУ и гибель сотен тысяч людей.

"И это надо как-то объяснять, сохраняя при этом хоть какую-то последовательность своих высказываний", — добавил Асахов.

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Напомним, накануне Владимир Зеленский неоднозначно ответил на вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс на встрече со студентами в Николаеве. Он отметил, что не знает, когда это произойдёт, а также добавил, что Незалежная должна сделать всё возможное, чтобы национальная безопасность страны "была на высоте". При этом некоторые эксперты увидели в его заявлении важный сигнал о том, что Киев готовят к заморозке конфликта с Россией.

Обложка ©

Getty Images / Nils Petter Nilsson

Николь Вербер
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