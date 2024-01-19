Камнепад разрушил часть трассы на Алтае, дорогу перекрыли

Участок федеральной трассы Р-256 в Республике Алтай оказался повреждён в результате камнепада, движение перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай".

Обстановка на трассе Р-256, где участок дороги повредился из-за камнепада. Видео © t.me / Алтай: главные новости (тöс солундар)

"В результате обвала скалы 19 января около 09:00 (05:00 по московскому времени) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населёнными пунктами Акбом и Чибит (764-й километр)", — уточняется на сайте.

Одна полоса была разрушена, а под второй образовались пустоты. Проезд между Йодро и Акташем на участке 737-й — 790-й км закрыт для всех видов транспорта. На месте дежурят сотрудники ГИБДД. Специалистам предстоит разобрать покрытие и заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью.

Как уточнили в местном управлении МЧС, погибших и пострадавших в результате камнепада нет. Также информацию подтвердил и глава республики Олег Хорохордин. Он сообщил, что Улаганский и Кош-Агачский районы из-за происшествия оказались отрезаны от республиканского центра. Вместе с тем чиновник заверил, что у них есть запасы топлива, еды и продуктов.