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16 января, 16:35

Камнепад раздавил легковушку с людьми в горах Дагестана, один погиб

Один человек погиб и двое пострадали во время камнепада в горах Дагестана

Спасатели вытаскивают людей, попавших под камнепад в горах Дагестана. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Спасатели вытаскивают людей, попавших под камнепад в горах Дагестана. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Автомобиль, в котором находилось три человека, попал под сход камней в горах Унцукульского района Дагестана. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, в результате произошедшего погиб один человек.

Спасатели вытаскивают людей, попавших под камнепад в горах Дагестана. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан

"На участке республиканской автодороги Буйнакск – Ботлих вблизи села Ашильта произошёл камнепад. Под завал попал автомобиль с тремя людьми. К сожалению, один погиб, остальные госпитализированы", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в Хибинах нашли тела двух туристов из Санкт-Петербурга. По данным спасателей, они отправились в горы на снегоходах, где их и настигла лавина. Позже стало известно, что погибшим оказался миллиардер Андрей Годунов — под лавиной он оказался вместе с другом.

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Наталья Исакова
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