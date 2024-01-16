Камнепад раздавил легковушку с людьми в горах Дагестана, один погиб
Один человек погиб и двое пострадали во время камнепада в горах Дагестана
Спасатели вытаскивают людей, попавших под камнепад в горах Дагестана. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Автомобиль, в котором находилось три человека, попал под сход камней в горах Унцукульского района Дагестана. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, в результате произошедшего погиб один человек.
Спасатели вытаскивают людей, попавших под камнепад в горах Дагестана. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан
"На участке республиканской автодороги Буйнакск – Ботлих вблизи села Ашильта произошёл камнепад. Под завал попал автомобиль с тремя людьми. К сожалению, один погиб, остальные госпитализированы", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в Хибинах нашли тела двух туристов из Санкт-Петербурга. По данным спасателей, они отправились в горы на снегоходах, где их и настигла лавина. Позже стало известно, что погибшим оказался миллиардер Андрей Годунов — под лавиной он оказался вместе с другом.