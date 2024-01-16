Погибшим под лавиной в Хибинах оказался миллиардер Андрей Годунов
Погибший в Мурманской области Андрей Годунов. Кадр из видео © YouTube / NBCom Group
Миллиардер из Санкт-Петербурга, основатель группы компаний NBCom Group Андрей Годунов оказался погребённым заживо под лавиной в Мурманской области. Об этом сообщает портал "Хибины.ру" со ссылкой на данные регионального МЧС.
Кадры поисково-спасательной операции в Хибинах. Видео © Telegram / МЧС Мурманск
Тела Андрея Годунова и его друга Игоря Слонского обнаружили в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус. По данным спасателей, они отправились в горы на снегоходах, где их больше недели назад и настигла лавина. 8 января Лайф сообщал о гибели двух туристов при сходе снежной лавины в Хибинах, однако личность жертв трагического происшествия стала известна только сейчас.
NBCom Group объединяет сети фирменных магазинов iPort — Apple Premium Reseller, Samsung, Sony Centre, NB computers, Xiaomi, а также авторизованные сервисные центры iPort и Samsung. Состояние погибшего Андрея Годунова оценивалось приблизительно в 2,3 миллиарда рублей.
Напомним, что в прошлом году в Непале было найдено тело российской альпинистки, многократной чемпионки страны Надежды Оленёвой. Она упала в 500-метровую расщелину в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири.