Погибшим под лавиной в Хибинах оказался миллиардер Андрей Годунов

Миллиардер из Санкт-Петербурга, основатель группы компаний NBCom Group Андрей Годунов оказался погребённым заживо под лавиной в Мурманской области. Об этом сообщает портал "Хибины.ру" со ссылкой на данные регионального МЧС.

Тела Андрея Годунова и его друга Игоря Слонского обнаружили в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус. По данным спасателей, они отправились в горы на снегоходах, где их больше недели назад и настигла лавина. 8 января Лайф сообщал о гибели двух туристов при сходе снежной лавины в Хибинах, однако личность жертв трагического происшествия стала известна только сейчас.