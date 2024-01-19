В Москве студентка попала в больницу после того, как отец устроил ей дискотеку 90-х

В Москве 17-летняя студентка пыталась покончить с собой. Сейчас она в больнице, а с её отцом разбираются правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошёл в Левобережном районе. 43-летний мужчина решил приготовить ужин в двенадцатом часу ночи, попутно слушая дискотеку 90-х на большой громкости. Это не понравилось его дочери, которой нужно было вставать на следующее утро в колледж. Девушка попросила убавить громкость, в результате чего мужчина отругал её и прогнал делать уроки.

Позже отец обнаружил дочь лежащей на полу. Мужчина вызвал скорую и попытался оказать первую помощь. В настоящее время студентка находится в больнице, врачам удалось спасти ей жизнь.

Правоохранители установили, что родители девушки находятся в разводе. Она переехала к отцу в Москву из Казахстана, поступив в колледж. К уголовной и административной ответственности девушка никогда не привлекалась. С её отцом сейчас работает полиция.