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19 января, 07:35
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В Москве студентка попала в больницу после того, как отец устроил ей дискотеку 90-х

SHOT: В Москве 17-летняя студентка пыталась покончить с собой

В Москве 17-летняя студентка пыталась покончить с собой. Сейчас она в больнице, а с её отцом разбираются правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошёл в Левобережном районе. 43-летний мужчина решил приготовить ужин в двенадцатом часу ночи, попутно слушая дискотеку 90-х на большой громкости. Это не понравилось его дочери, которой нужно было вставать на следующее утро в колледж. Девушка попросила убавить громкость, в результате чего мужчина отругал её и прогнал делать уроки.

Позже отец обнаружил дочь лежащей на полу. Мужчина вызвал скорую и попытался оказать первую помощь. В настоящее время студентка находится в больнице, врачам удалось спасти ей жизнь.

Правоохранители установили, что родители девушки находятся в разводе. Она переехала к отцу в Москву из Казахстана, поступив в колледж. К уголовной и административной ответственности девушка никогда не привлекалась. С её отцом сейчас работает полиция.

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Ранее Лайф писал, что в Москве девочка-подросток попыталась покончить с собой из-за смерти домашней крысы. Странное поведение ребёнка заметила её бабушка, которая вызвала медиков. Девочку госпитализировали с отравлением. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ян Поланин
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