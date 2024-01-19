Российские таможенники нашли в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), сделанную из человеческой кости, её прислали в Москву из Нюртингена (Германия).

Необычную находку выявили с помощью рентгеновской установки. В ходе досмотра таможенники достали завёрнутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом. При этом в декларации отправитель указал, что пересылает просто музыкальный инструмент.

Московские таможенники нашли в посылке ритуальную флейту из человеческой кости. Фото © ФТС России

Московские таможенники нашли в посылке ритуальную флейту из человеческой кости. Фото © ФТС России

Московские таможенники нашли в посылке ритуальную флейту из человеческой кости. Фото © ФТС России

Чехол из человеческой кожи, найденный в посылке из Германии. Фото © ФТС России

"Таможенная экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод. Сам он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи. Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности", — рассказали Лайфу в Федеральной таможенной службе.

Сейчас жуткую посылку передали сотрудникам полиции.