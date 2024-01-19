Мэр Каменска-Шахтинского поскользнулся и сломал ногу на "идеально почищенном тротуаре" В Ростовской области мэр Каменска-Шахтинского Ухин сломал ногу по пути на работу 19 января, 08:32 Михаил Ухин. Обложка © VK / Администрация города Каменска-Шахтинского

В Ростовской области глава города Каменска- Шахтинского Михаил Ухин поскользнулся возле здания администрации и сломал ногу, хотя тротуар был расчищен от снега. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл накануне в районе 10 утра. По словам коллег чиновника, Ухин шёл на работу по "идеально почищенному тротуару". Однако на его пути попалась замёрзшая лужа, на ней он поскользнулся, неудачно упал и получил травму.

Гололёд — крайне опасное явление, из-за которого количество посетителей травмпунктов зимой значительно увеличивается. В связи с этим ранее россиянам объяснили, как правильно падать на лёд, чтобы потом не ходить несколько недель с гипсом.

Авторы Татьяна Миссуми