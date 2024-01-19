Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

16-летняя восходящая звезда тенниса из России пробилась в четвёртый круг Australian Open

В Брянской области уничтожили ещё два украинских беспилотника

"Нет шансов на успех": Польша не будет судиться с РФ из-за авиакатастрофы под Смоленском

Абсолютное большинство россиян заявили о доверии Путину

В Германии отказались "идти ва-банк" с военной помощью Украине

22-летний парень за рулём "нивы" протаранил остановку с людьми в Москве

Трамп назвал причину, по которой хочет наладить отношения с Путиным

В Татарстане вновь перекрыли трассу М12 из-за снежной "стены"

Летевший из Москвы в Кемерово самолёт вынужденно сел в Новосибирске

Хантер Байден даст показания в Конгрессе по делу об импичменте отца 28 февраля

Мэр Каменска-Шахтинского поскользнулся и сломал ногу на "идеально почищенном тротуаре"

В Ростовской области мэр Каменска-Шахтинского Ухин сломал ногу по пути на работу

19 января, 08:32
Михаил Ухин. Обложка © VK / Администрация города Каменска-Шахтинского

Михаил Ухин. Обложка © VK / Администрация города Каменска-Шахтинского

В Ростовской области глава города Каменска- Шахтинского Михаил Ухин поскользнулся возле здания администрации и сломал ногу, хотя тротуар был расчищен от снега. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл накануне в районе 10 утра. По словам коллег чиновника, Ухин шёл на работу по "идеально почищенному тротуару". Однако на его пути попалась замёрзшая лужа, на ней он поскользнулся, неудачно упал и получил травму.

Подозреваемая в халатности глава Кургана ушла в отставку по собственному желанию
Подозреваемая в халатности глава Кургана ушла в отставку по собственному желанию

Гололёд — крайне опасное явление, из-за которого количество посетителей травмпунктов зимой значительно увеличивается. В связи с этим ранее россиянам объяснили, как правильно падать на лёд, чтобы потом не ходить несколько недель с гипсом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!