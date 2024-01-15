Станьте "клубочком": Россиянам объяснили, как правильно падать на лёд Эксперт Малышенко: При падении на лёд сгруппируйтесь в форму "шара" 15 января, 10:29 Россиянам объяснили, как правильно падать на лёд. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Гололёд зимой — явление "обязательное" и при этом опасное. Уберечь себя от травм можно с помощью правильной обуви, а также точно зная, как падать. Об этом Лайфу и рассказал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.

Прежде всего, эксперт советует выбирать обувь с нескользкой толстой подошвой и глубоким протектором, которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Можно использовать антискользящие накладки на обувь, которые прикрепляются к подошве. Второй совет: ходите спокойно и аккуратно, особенно на обледеневших поверхностях, старайтесь избегать резких движений и быстрых перемещений, лучше опоздать на автобус, чем поскользнуться и попасть в больницу.

Пользуйтесь всеми возможностями для страховки, которые предоставляет окружающая среда: держитесь за перила, поручни, стены. Если возможно, используйте трость (палки для спортивной ходьбы) для дополнительной устойчивости и сохранения равновесия Игорь Малышенко Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения

Можно приобрести (полностью или частично) специальную экипировку, которая поможет предотвратить травму при падении на льду. Она продаётся в спортивных магазинах в отделе аксессуаров для горных лыж и сноубордов. Шлем для защиты головы.

Защита торса.

Защитные шорты для таза.

Перчатки для защиты рук.

Наколенники и налокотники для защиты суставов.

Однако стоит помнить, что никакая экипировка не гарантирует полной защиты от травмы, также важно уметь правильно падать. Малышенко дал общие рекомендации, как уменьшить вероятность травмы при падении. Постарайтесь уменьшить высоту падения (присесть).

Сгруппируйтесь в форму шара или клубочка: втяните голову в плечи, подбородок прижмите к груди, а локти — к туловищу.

Расслабьте тело — это поможет снизить риск получения переломов (но не ушибов и гематом).

Попробуйте падать на бок. Этот вид падения считается наиболее безопасным, но только если вы сгруппировались.

Падая вперёд, вытяните руки перед собой, чтобы смягчить удар.

Упав на спину, ни в коем случае не вставайте сразу, сначала постарайтесь понять, нет ли травм в области позвоночника. Затем, если это возможно, постарайтесь перевернуться на бок, чтобы уменьшить давление на позвоночник.

Главное — не паникуйте, сохраняйте спокойствие, чтобы сориентироваться и принять правильные меры, добавил собеседник Лайфа.

А ранее Лайф рассказывал, как не проморгать перелом после падения на лёд. При всех таких травмах основной симптом — это боль. Чем сильнее был удар, тем сильнее будет боль.

Авторы Андрей Горяничев