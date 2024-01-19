В Белоруссии предупредили о "горячей фазе" противостояния Запада и Востока Глава МО Белоруссии Хренин: Конфликт Запада и Востока перешёл в горячую фазу 19 января, 09:13 Конфликт Запада и Востока перешёл в горячую фазу. Обложка © Shutterstock

Затянувшееся противостояние Запада и Востока достигло горячей фазы, военно-политическая обстановка в мире серьёзно поменялась. Об этом на брифинге в Минске заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Радикально изменилась военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе", — поделился он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден до выборов может успеть уничтожить Штаты. Он предупредил на предвыборном митинге в штате Айова, что Америка близка к третьей мировой.

Авторы Татьяна Миссуми