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В Белоруссии предупредили о "горячей фазе" противостояния Запада и Востока

Глава МО Белоруссии Хренин: Конфликт Запада и Востока перешёл в горячую фазу

19 января, 09:13
Конфликт Запада и Востока перешёл в горячую фазу. Обложка © Shutterstock

Конфликт Запада и Востока перешёл в горячую фазу. Обложка © Shutterstock

Затянувшееся противостояние Запада и Востока достигло горячей фазы, военно-политическая обстановка в мире серьёзно поменялась. Об этом на брифинге в Минске заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Радикально изменилась военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе", — поделился он.

НАТО сымитирует начало третьей мировой против России во время учений
НАТО сымитирует начало третьей мировой против России во время учений

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден до выборов может успеть уничтожить Штаты. Он предупредил на предвыборном митинге в штате Айова, что Америка близка к третьей мировой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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