Петербуржцы Джонни Депп и Анджелина Джоли назвали сына Пиаром, а дочь хотят — Рекламой

Джони Депп и Анджелина Джоли из Санкт-Петербурга стали родителями и назвали своего сына не менее необычно для нашей страны. Как пишет kp.ru, поменять документы Игорь и Екатерина решили в прошлом году, видимо, устав от скучных врождённых имён.

Та же участь ждала и их первенца — Пиара Джоннивеча Деппа. Молодой отец утверждает, что имя ребёнка имеет европейские корни, хоть и признаёт, что это — "арт-перформанс".

"Мы с женой любим делать что-то креативное, мы творческие личности. Вот и подумали, что это будет арт-перформанс. Для искусства ведь нет рамок", — пояснил мужчина.

Неизвестно, думали ли родители о будущих отношениях сына с одноклассниками и возможными насмешками, однако имя для будущей дочери они уже выбрали — Реклама. К слову, крёстным для Пиарчика семья выбрала своего пиарщика Романа Масленникова.

По мнению общественного уполномоченного по вопросам детского национального контента Натальи Локтевой, случай петербургских "голливудских актёров" является примером того, как родители не понимают, что обрекают своё чадо на трудное детство. Она отметила, что в советские годы детей, бывало, тоже называли странными именами, и если те же Октябрины не испытывали проблем, то Даздрапермам и Кукуцаполям пришлось нелегко.

Общественник напомнила, что весной 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете нелепых имён, включающих цифры, знаки препинания, ранги и титулы. Это было вынужденной мерой, ведь государство также защищает детей от алкоголя, сигарет и взрослого контента, вне зависимости от мнения родителей.

"Так что и с детскими именами Хайп и Креатив должны чем-то ограничиваться: если у отдельных граждан не хватает банального рассудка, чтобы не измываться над собственным малышом будто они школьные хулиганы, выдумывающие всем вокруг обидные прозвища", — заключила Локтева.