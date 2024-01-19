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19 января, 09:55

В Брянской области после атаки дрона горят резервуары с нефтепродуктами, жители эвакуированы

Жители эвакуированы из домов рядом с горящей нефтебазой в Брянской области

В Клинцах Брянской области, где ранее украинский дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В целях безопасности жители ближайших домов эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Видео © МЧС России

"В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения", — написал он в телеграм-канале.

Для тушения применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечён пожарный поезд. Брянский пожарно-спасательный гарнизон работает в усиленном режиме. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию с концентрацией вредных веществ в воздухе.

В Брянской области уничтожили ещё два украинских беспилотника
В Брянской области уничтожили ещё два украинских беспилотника

Напомним, ранее в пятницу, 19 января, средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник в Клинцах Брянской области, но дрон успел сбросить боеприпас на нефтебазу. Произошёл пожар.

Обложка ©

МЧС России

Александра Вишнякова
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