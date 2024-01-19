В Брянской области после атаки дрона горят резервуары с нефтепродуктами, жители эвакуированы

В Клинцах Брянской области, где ранее украинский дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В целях безопасности жители ближайших домов эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Видео © МЧС России

"В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения", — написал он в телеграм-канале.

Для тушения применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечён пожарный поезд. Брянский пожарно-спасательный гарнизон работает в усиленном режиме. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию с концентрацией вредных веществ в воздухе.