В Брянской области после атаки дрона горят резервуары с нефтепродуктами, жители эвакуированы
Жители эвакуированы из домов рядом с горящей нефтебазой в Брянской области
В Клинцах Брянской области, где ранее украинский дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В целях безопасности жители ближайших домов эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Видео © МЧС России
"В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения", — написал он в телеграм-канале.
Для тушения применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечён пожарный поезд. Брянский пожарно-спасательный гарнизон работает в усиленном режиме. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию с концентрацией вредных веществ в воздухе.
Напомним, ранее в пятницу, 19 января, средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник в Клинцах Брянской области, но дрон успел сбросить боеприпас на нефтебазу. Произошёл пожар.
МЧС России