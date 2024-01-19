Учёные выяснили, что женщины замерзают быстрее мужчин, и вот почему Patient: Женщины мёрзнут сильнее мужчин из-за чувствительности сосудов и жира 19 января, 11:56 В Британии установили, что женщины замерзают быстрее мужчин. Обложка © Shutterstock

В условиях холода женщины быстрее мужчин начинают ощущать неприятные симптомы, также они больше подвержены риску получить переохлаждение. Об этом рассказали врач-терапевт Сара Джарвис и врач – консультант по выживанию и термической медицине, профессор прикладной физиологии Майк Типтон, пишет издание Patient.

"Мы провели исследования, в ходе которых мужчин и женщин помещали в тёплую среду, а затем охлаждали эту среду. Обнаружили, что у женщин гораздо более чувствительная сосудистая реакция на холод", — пояснил Типтон.

Также у женщин на 10% больше жира, чем у представителей сильного пола. С одной стороны, это защищает внутренние органы от холода, но с другой — происходит изоляция кожи от внутреннего тепла. Как итог, организм быстрее остывает, подчеркнул Типтон.

Впрочем, по его словам, если человек часто мёрзнет и долго согревается, то есть смысл посетить врача. Такой симптом может оказаться сигналом о наличии проблем в работе щитовидной железы или анемии.

Ранее Лайф писал, что зимой вероятность заболеть многократно возрастает, так как можно легко заработать переохлаждение, которое и снижает работу иммунитета. Однако есть четыре правила, соблюдая которые можно обезопасить себя.

Авторы Татьяна Миссуми