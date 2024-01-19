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Учёные выяснили, что женщины замерзают быстрее мужчин, и вот почему

Patient: Женщины мёрзнут сильнее мужчин из-за чувствительности сосудов и жира

19 января, 11:56
В Британии установили, что женщины замерзают быстрее мужчин. Обложка © Shutterstock

В Британии установили, что женщины замерзают быстрее мужчин. Обложка © Shutterstock

В условиях холода женщины быстрее мужчин начинают ощущать неприятные симптомы, также они больше подвержены риску получить переохлаждение. Об этом рассказали врач-терапевт Сара Джарвис и врач – консультант по выживанию и термической медицине, профессор прикладной физиологии Майк Типтон, пишет издание Patient.

"Мы провели исследования, в ходе которых мужчин и женщин помещали в тёплую среду, а затем охлаждали эту среду. Обнаружили, что у женщин гораздо более чувствительная сосудистая реакция на холод", — пояснил Типтон.

Также у женщин на 10% больше жира, чем у представителей сильного пола. С одной стороны, это защищает внутренние органы от холода, но с другой — происходит изоляция кожи от внутреннего тепла. Как итог, организм быстрее остывает, подчеркнул Типтон.

Впрочем, по его словам, если человек часто мёрзнет и долго согревается, то есть смысл посетить врача. Такой симптом может оказаться сигналом о наличии проблем в работе щитовидной железы или анемии.

Врач объяснила суперспособность женщин переносить температуру легче мужчин
Врач объяснила суперспособность женщин переносить температуру легче мужчин

Ранее Лайф писал, что зимой вероятность заболеть многократно возрастает, так как можно легко заработать переохлаждение, которое и снижает работу иммунитета. Однако есть четыре правила, соблюдая которые можно обезопасить себя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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