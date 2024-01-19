Врач объяснила суперспособность женщин переносить температуру легче мужчин Врач Демьяновская: Эстроген помогает женщинам легче переносить температуру 19 января, 08:53 Обложка © Shutterstock

Много шуток и анекдотов связано с тем, что мужчины даже при небольшом повышении температуры стараются лечь в постель, а женщины и при лихорадке 39 °C готовы совершать подвиги. Так ли это с медицинской точки зрения и какие ещё симптомы болезней представители сильного пола переносят тяжелее, Лайфу рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Действительно, женский организм лучше адаптирован к повышенной температуре, чем мужской. И этому есть несколько причин. Во-первых, температура тела у женщин может увеличиться на 0,5–0,7 °C во время овуляции и во второй половине менструального цикла. Поэтому ситуация субфебрилитета для женщин более привычная. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Во-вторых, женщины обычно весят меньше мужчин, а чем меньше масса тела, тем легче организм справляется с высокой температурой благодаря более эффективной теплоотдаче. И, в-третьих, эстроген — женский половой гормон — обеспечивает быструю реакцию иммунитета в ответ на инфекцию, поэтому и болезнь зачастую проходит быстрее. А вот тестостерон — мужской гормон — наоборот, снижает устойчивость к инфекционным заболеваниям, объяснила Демьяновская.

Но, помимо физиологических, есть и психологические причины того, что женщины переносят температуру легче. Дамы часто более ответственно относятся к своему здоровью: регулярнее посещают врачей, сдают анализы, своевременно обращаются за медицинской помощью. Поэтому и болезни с лихорадкой у них могут протекать в более лёгкой форме, они более охотно и своевременно принимают меры по лечению.

А вот распространённое мнение о том, что женщины лучше адаптированы к боли, — это миф. Его приверженцы часто ссылаются на то, что во время родов приходится терпеть сильнейшие боли. Но природа позаботилась об этом, рассказала собеседница Лайфа.

"Незадолго до важного события у женщины изменяется гормональный фон, и она может вытерпеть боль, невыносимую в обычном состоянии. Иногда такая особенность сохраняется и после родов. Но в целом вне беременности и родов представительницы прекрасного пола более восприимчивы к боли и не могут выдерживать её в течение долгого времени, в отличие от мужчин", — добавила врач – эксперт лаборатории "Гемотест".

А ранее Лайф рассказывал, почему мужчины часто теряют сознание при виде крови. Боязнь крови, или, как её называют в медицине, гемофобия, — это патологическое состояние, в котором у человека возникают приступы паники при виде собственной или чужой крови. Иногда эти приступы настолько сильны, что даже заканчиваются обмороком.

Авторы Андрей Горяничев