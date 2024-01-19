"Добрая традиция": Глава Якутии перекрестился и вошёл в Лену при минус 42 градусах

Глава Якутии Айсен Николаев уже много лет не упускает возможности окунуться в купель на Крещение. В беседе с kp.ru он рассказал, как эта традиция возродилась в удалённом регионе, и поделился своими воспоминаниями о прошлых религиозных таинствах.

Айсен Николаев окунается в прорубь на Крещение. Видео © Telegram / "Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал"

"Мы с 2006-го возродили эту традицию — вместе с нашим владыкой тогдашним Зосимой. И вот с тех пор <...> я практически никогда и не пропускал крещенские дни, окунание в иордань крещенскую. Для меня это такая добрая, хорошая традиция", — пояснил политик.

Вот и прошедшей ночью глава морозной республики окунулся в реку Лену, в то время как столбики термометров показывали 41–42 градуса ниже нуля. Причём в этот раз, признаётся Николаев, ещё "потеплело": в прошлом году он вошёл в прорубь при 52 градусах, из-за чего пришлось "прямо лёд разбивать, потому что настолько быстро он нарастал на воде".

Николаев также поздравил россиян с Крещением Господним, отметив, что необязательно окунаться в ледяную воду и лучше оценить способности своего здоровья. Однако для него погода не является проблемой, ведь речь идёт об очищении в день, когда Господь даёт нам возможность задуматься о жизни, поступках и непростых временах.

"Господь нам даёт возможность очиститься и идти вперёд — ради своих родных, близких, ради своей страны. И, конечно, я уверен, что Господь всегда будет с нами, с нашей Россией", — заключил глава региона.