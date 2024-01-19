Контейнер с радиоактивным цезием-137 потеряли в Иркутской области "ТНГ-Групп": В Приангарье нашли утерянный контейнер с радиоактивным цезием-137 19 января, 11:42 В Иркутской области нашли утерянный контейнер с радиоактивным цезием-137. Обложка © t.me / ТНГ-Групп

В Иркутской области нашёлся контейнер с радиоактивным веществом цезий-137, который ранее потерялся во время транспортировки компанией "ТНГ-Групп". Об этом рассказали в самой организации.

В Иркутской области нашли утерянный контейнер с радиоактивным цезием-137. Фото © t.me / ТНГ-Групп

Инцидент произошёл 12 января, когда сотрудники геологоразведочной компании направлялись из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению с капсулой, где находилось радиоактивное вещество в специальном защитном контейнере, который был закреплён сзади КамАЗа. По пути контейнер пропал. После этого гендиректор "ТНГ-Групп" Ян Шарипов заявил о начале поисков, за информацию о ёмкости была назначена премия 200 тысяч рублей.

"С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость — потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был повреждён, целостность его не нарушена", — сообщается в телеграм-канале предприятия.

Найденную капсулу с цезием отправят к специальному месту хранения. Замеры на наличие вредных излучений уже сделаны, никаких превышений показателей не зафиксировано. В руководстве компании добавили, что никто не обратился за вознаграждением. Сейчас предстоит проанализировать все обстоятельства случившегося, чтобы избежать повторения события.

Цезий-137 применяется в нефтяной и газовой промышленности для геофизических исследований в скважинах. Компания "ТНГ-Групп" зарегистрирована в Татарстане и является частью нефтесервисного холдинга "Таграс".

Ранее сообщалось, что жители британского города Сискейл, который расположен рядом с ядерным комплексом "Селлафилд", пожаловались на нашествие "радиоактивных" котов. В фекалиях хвостатых нашли плутоний и цезий.

Авторы Татьяна Миссуми