Тела загадочно погибших женщины и подростка нашли в московской квартире
На юго-востоке Москвы в квартире нашли тела женщины и подростка
Тела женщины и подростка обнаружены в квартире одного из жилых домов в Москве. Также там находилась мать мальчика, которую доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Обстановка у дома в Москве, где обнаружили тела женщины и ребёнка. Видео © LIFE
"В квартире жилого дома на улице 1-й Курьяновской обнаружены тела женщины 1959 г.р. и малолетнего мальчика 2010 г.р. без видимых признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.
Квартиру изучили представители экстренных служб и газового хозяйства "Мосгаз". На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также первый заместитель люблинского межрайонного прокурора. По факту гибели женщины и ребёнка возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что в московском отеле было обнаружено тело солиста государственного симфонического оркестра Михаила Шиленкова. Его нашли лежащим в ванной.
LIFE