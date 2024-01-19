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19 января, 11:28

Тела загадочно погибших женщины и подростка нашли в московской квартире

На юго-востоке Москвы в квартире нашли тела женщины и подростка

Тела женщины и подростка обнаружены в квартире одного из жилых домов в Москве. Также там находилась мать мальчика, которую доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Обстановка у дома в Москве, где обнаружили тела женщины и ребёнка. Видео © LIFE

"В квартире жилого дома на улице 1-й Курьяновской обнаружены тела женщины 1959 г.р. и малолетнего мальчика 2010 г.р. без видимых признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Квартиру изучили представители экстренных служб и газового хозяйства "Мосгаз". На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также первый заместитель люблинского межрайонного прокурора. По факту гибели женщины и ребёнка возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Причины трагедии устанавливаются.

Тела ребёнка и двоих взрослых нашли после пожара в доме под Пензой
Тела ребёнка и двоих взрослых нашли после пожара в доме под Пензой

Ранее Лайф писал, что в московском отеле было обнаружено тело солиста государственного симфонического оркестра Михаила Шиленкова. Его нашли лежащим в ванной.

Обложка ©

LIFE

Ян Поланин
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