Врач назвала опасные заболевания, на которые может указывать утренняя горечь во рту

Горечь во рту по утрам является верным признаком проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом предупредила гастроэнтеролог Видновской КБ Анастасия Феклистова.

"Данный симптом чаще всего указывает на патологию желчевыводящих путей, расстройство двигательной активности желудка и двенадцатиперстной кишки, заброс желудочного содержимого в пищевод", — сказала она в беседе с NEWS.ru.

Собеседник издания пояснила, что желчь — важный компонент пищеварения, который непрерывно синтезируется в печени, поэтому только серьёзные проблемы с органом могут повлечь изменения в её образовании. За выделение секрета отвечают желчевыводящие протоки и желчный пузырь, выполняющий роль резервуара.

Уже после этого вещество выделяется в двенадцатиперстную кишку. Именно нарушение этих процессов наиболее вероятно является причиной утренней горечи во рту. Конкретными заболеваниями, указала Феклистова, могут быть в том числе язвенная, желчная болезни, гастриты и холециститы.

"Но чаще всему виной так называемые функциональные расстройства — расстройство моторики и чувствительности клеток к воздействиям, без структурных и воспалительных изменений", — заключила гастроэнтеролог.