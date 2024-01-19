СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни

СК РФ потребовал отправить под арест главу Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова из-за его скандальной публикации в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы. Ранее в отношении Баратова возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Напомним, глава Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов оказался в центре скандала после того, как опубликовал в соцсетях пост о дефиците куриных яиц. И всё бы ничего, если бы к публикации он не прикрепил мем с курицами, порочащий честь российских военных. Опомнившись, Баратов отредактировал пост, однако на него всё же обратили внимание военкоры, которые и обратились в СК. А затем уже глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело.