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19 января, 12:08

СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни

СК потребовал арестовать главу узбекского землячества Баратова

Президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / baratovusman

Президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / baratovusman

СК РФ потребовал отправить под арест главу Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова из-за его скандальной публикации в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы. Ранее в отношении Баратова возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

"В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баратова У.А.", — сказали в суде.

Как уточняется, ходатайство Следкома рассмотрят уже сегодня.

Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского
Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского

Напомним, глава Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов оказался в центре скандала после того, как опубликовал в соцсетях пост о дефиците куриных яиц. И всё бы ничего, если бы к публикации он не прикрепил мем с курицами, порочащий честь российских военных. Опомнившись, Баратов отредактировал пост, однако на него всё же обратили внимание военкоры, которые и обратились в СК. А затем уже глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело.

Максим Плетнёв
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