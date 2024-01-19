СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
СК потребовал арестовать главу узбекского землячества Баратова
Президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / baratovusman
СК РФ потребовал отправить под арест главу Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова из-за его скандальной публикации в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы. Ранее в отношении Баратова возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
"В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баратова У.А.", — сказали в суде.
Как уточняется, ходатайство Следкома рассмотрят уже сегодня.
Напомним, глава Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов оказался в центре скандала после того, как опубликовал в соцсетях пост о дефиците куриных яиц. И всё бы ничего, если бы к публикации он не прикрепил мем с курицами, порочащий честь российских военных. Опомнившись, Баратов отредактировал пост, однако на него всё же обратили внимание военкоры, которые и обратились в СК. А затем уже глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело.