Одна из самых молодых пар России готовится к рождению первенца в Ленобласти

В Ленинградской области одна из самых молодых пар России готовится к рождению первенца. Как пишет "Mash на Мойке", речь идёт о 14-летней девочке, которая находится на восьмом месяце беременности, и её 13-летнем возлюбленном.

По данным телеграм-канала, накануне в больницу во Всеволожске обратилась очень молодая пациентка на 31-й неделе беременности. Её госпитализировали, также врачи сообщили об этом в правоохранительные органы. Сотрудники установили: девочка год назад, когда ей было 13, вышла замуж за мальчика на год младше себя. Уточняется, что традиции семьи это позволяли.