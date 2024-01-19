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19 января, 12:38

Одна из самых молодых пар России готовится к рождению первенца в Ленобласти

В Ленобласти 14-летняя девочка готовится родить от 13-летнего мальчика

В Ленинградской области одна из самых молодых пар России готовится к рождению первенца. Как пишет "Mash на Мойке", речь идёт о 14-летней девочке, которая находится на восьмом месяце беременности, и её 13-летнем возлюбленном.

По данным телеграм-канала, накануне в больницу во Всеволожске обратилась очень молодая пациентка на 31-й неделе беременности. Её госпитализировали, также врачи сообщили об этом в правоохранительные органы. Сотрудники установили: девочка год назад, когда ей было 13, вышла замуж за мальчика на год младше себя. Уточняется, что традиции семьи это позволяли.

Сейчас пара живёт в деревне во Всеволожском районе и ожидает пополнения. Информацию передали для фиксации в Следственный комитет.

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Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге в больницу пришла 13-летняя девочка на пятом месяце беременности. Ситуацией заинтересовался СКР.

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Никита Никонов
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