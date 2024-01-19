Бойцы СВО соорудили замаскированную купель на Крещение
На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение
На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Обложка © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту
В Херсонской области российские военные из группы "Днепр" соорудили купель и хорошо замаскировали её от противника. Об этом рассказал священник Дмитрий Кротков, участвовавший в освящении воды.
На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Видео © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту
"Я вместе с иереем Сергием Самищенко, совершив всенощное бдение в Симферополе, прибыл к купели и совершил чин", — поделился батюшка в беседе с kp.ru.
На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Фото © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту
На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Фото © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту
Купелью стала большая пластиковая бочка, которую солдаты вкопали в землю. Рядом установили лавочки, где после погружения можно было выпить горячего чаю. А чтобы украинские дроны не заметили купель с воздуха, её тщательно укрыли маскировочными сетями. Священники помолились вместе с бойцами после освящения "иордани" и пожелали им скорейшей победы.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром 19 января традиционно принял участие в крещенских купаниях. Глава государства давно следует этому обычаю, а исключение сделал лишь в разгар пандемии в 2022 году.