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Бойцы СВО соорудили замаскированную купель на Крещение

На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение

19 января, 12:45
На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Обложка © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту

На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Обложка © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту

В Херсонской области российские военные из группы "Днепр" соорудили купель и хорошо замаскировали её от противника. Об этом рассказал священник Дмитрий Кротков, участвовавший в освящении воды.

На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Видео © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту

"Я вместе с иереем Сергием Самищенко, совершив всенощное бдение в Симферополе, прибыл к купели и совершил чин", — поделился батюшка в беседе с kp.ru.

На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Фото © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту

На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Фото © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту

На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Фото © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту

На Херсонском направлении бойцы ВС РФ сделали и замаскировали купель на Крещение. Фото © t.me / За други своя. Помощь Южному фронту

Купелью стала большая пластиковая бочка, которую солдаты вкопали в землю. Рядом установили лавочки, где после погружения можно было выпить горячего чаю. А чтобы украинские дроны не заметили купель с воздуха, её тщательно укрыли маскировочными сетями. Священники помолились вместе с бойцами после освящения "иордани" и пожелали им скорейшей победы.

Разоблачение 7 диких мифов о крещении детей, в которые пора перестать верить
Разоблачение 7 диких мифов о крещении детей, в которые пора перестать верить

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром 19 января традиционно принял участие в крещенских купаниях. Глава государства давно следует этому обычаю, а исключение сделал лишь в разгар пандемии в 2022 году.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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