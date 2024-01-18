Разоблачение 7 диких мифов о крещении детей, в которые пора перестать верить

Крещение младенца — важное событие в жизни малыша, его родителей, близких родственников и потенциальных крёстных. Этот важный шаг означает принятие карапуза Церковью и считается вторым днём рождения, но не физическим, а духовным. Сопровождается ритуал крещения соблюдением определённых правил и канонов, которые обросли за это продолжительное время различными небылицами. Во что пора перестать верить, ведь эти "факты" — не более, чем сказки?

Миф № 1: Незамужней девушке нельзя крестить девочку

Какие мифы о крещении ребёнка не имеют ничего общего с реальностью. Фото © Shutterstock

Реальность: есть мнение, что если крёстная не замужем и ранее не крестила мальчиков, то во время ритуала она якобы может отдать своё женское счастье девочке или, напротив, забрать его у крестницы. На практике это никак не влияет на ритуал. По словам священников, крещение — это акт любви и преданности, но к личной жизни оно не имеет никакого отношения.

Миф № 2: Беременная женщина не может стать крёстной мамой

Реальность: внутриутробное развитие не влияет на духовные качества будущей крёстной. Наоборот, можно расценивать её беременность как дополнительный опыт в роли материнства и церковного просвещения.

Миф № 3: Крестить детей можно только в воскресенье

Крестить малыша можно не только в воскресный день, но откуда тогда взялось предубеждение в обратном? Фото © Shutterstock

Реальность: хотя этот день действительно часто выбирается родителями для крещения малыша, в христианских традициях нет строгого правила, что это должно происходить именно в воскресенье. Важно, чтобы обряд совершался с особым вниманием к ритуалам, а не упирался в день календаря.

Миф № 4: Крёстным мамам и папам нельзя заключать брак между собой

Реальность: небылица, вероятно, исходит из представления, что крёстные становятся духовными братьями и сёстрами. Однако нет никакого запрета на такой брак, согласно православным традициям. Тут важно понять, что Церковь действительно запрещает свадьбу: а) крёстного папы и крестницы; б) крёстной и крёстного сына; в) крёстных родителей и родных родителей ребёнка. На этом всё.

Миф № 5: Дитя обязательно должно плакать во время крещения

Беременным женщинам можно становиться крёстной мамой, и другие разоблачения мифов по теме крещения детей. Фото © Shutterstock

Реальность: этот миф, возможно, коренится в идее, что плач символизирует изгнание грехов. Однако реакция ребёнка на крещение никак не влияет на эффективность обряда. Ведь тут нет системы оценивания, тем более в количестве пролитых детских слёз.

Миф № 6: Крещение гарантирует беззаботную жизнь для ребёнка

Реальность: это священный обряд, но он не является магическим щитом от жизненных трудностей. Дети, как и взрослые, сталкиваются с испытаниями. Крещение следует воспринимать как источник духовной силы, а не гарантию беззаботности.

Миф № 7: Крёстным нужно быть богатыми, чтобы выполнять свои обязанности

Разоблачение 7 распространённых мифов о крещении детей: всем этим небылицам следуют миллионы до сих пор. Фото © Shutterstock