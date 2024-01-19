Более 20 украинских бойцов сдались в плен за минувшую неделю
Минобороны: За неделю в плен сдался 21 украинский солдат
21 украинский боец принял решение сложить оружие и сдаться российским войскам за минувшую неделю. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках брифинга.
"В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что 14 солдат сдались на Южно-Донецком направлении.
Также стало известно, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. При этом подчёркивается, что для этого использовались в том числе гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал".
ТАСС / Александр Полегенько