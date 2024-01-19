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19 января, 13:23

Более 20 украинских бойцов сдались в плен за минувшую неделю

Минобороны: За неделю в плен сдался 21 украинский солдат

21 украинский боец принял решение сложить оружие и сдаться российским войскам за минувшую неделю. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках брифинга.

"В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 14 солдат сдались на Южно-Донецком направлении.

За минувшую неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении почти две тысячи человек
За минувшую неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении почти две тысячи человек

Также стало известно, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. При этом подчёркивается, что для этого использовались в том числе гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал".

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ТАСС / Александр Полегенько

Максим Плетнёв
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