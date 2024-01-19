Более 20 украинских бойцов сдались в плен за минувшую неделю

21 украинский боец принял решение сложить оружие и сдаться российским войскам за минувшую неделю. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках брифинга.

"В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 14 солдат сдались на Южно-Донецком направлении.