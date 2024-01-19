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19 января, 14:22

Лидер группы "Прыгай, киска" Петар Мартич обжаловал решение о выдворении из России

Фото © vk.com/ Petar Martic

Фото © vk.com/ Petar Martic

Основатель группы "Прыгай, киска" Петар Мартич пытается обжаловать решение суда, приговорившего его к выдворению из России. По данным SHOT, сербский музыкант подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

Ранее Никулинский суд Москвы признал 30-летнего Мартича виновным по административной статье "Пропаганда наркотических средств". Неприятности у фронтмена группы начались из-за текста песни "Насекомое", которую он выпустил в 2023 году. Его приговорили к выдворению из России и штрафу в 20 тысяч рублей, но Мартич, судя по всему, начал борьбу за право остаться в России.

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А ранее выдворенный из России блогер Некоглай сообщил о планах податься в политику. Он хочет создать в Молдавии Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания.

Марина Калегина
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