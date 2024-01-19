Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Лидер группы "Прыгай, киска" Петар Мартич обжаловал решение о выдворении из России

Эстония, Латвия, Литва создадут "балтийскую линию обороны" на границе с Россией

Пермский аэропорт приостановил работу из-за сильного снегопада и бокового ветра

Евросоюз хочет приурочить новый пакет антироссийских санкций к годовщине СВО

Суд арестовал главу узбекского землячества из-за поста с оскорблением бойцов СВО

Минюст России внёс лозунг "Слава Украине" в перечень нацистской атрибутики

Песков: Инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ

Путин на Крещение традиционно окунулся в прорубь

Стало известно, как россияне относятся к идее похоронить Ленина

В Белоруссии предупредили о "горячей фазе" противостояния Запада и Востока

Путин назначил нового посла в Японии

Путин назначил Николая Ноздрева новым послом России в Японии

19 января, 14:44
Николай Ноздрев. Обложка © mid.ru

Николай Ноздрев. Обложка © mid.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил российским послом в Японии директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева. Указ о назначении появился на официальном портале правовой информации.

"Назначить Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии", — говорится в тексте.

Ноздрев родился в 1971 году, получил образование в МГИМО МИД России, в совершенстве владеет английским и японским языками. Чиновник работал в посольстве РФ в Австралии, а в 2018 году возглавил третий департамент Азии МИД РФ. До Ноздрева должность посла России в Японии занимал Михаил Галузин, он покинул пост в ноябре 2022 года и сейчас работает заместителем министра иностранных дел.

Решетников заявил Путину о способности России обогнать экономику Японии
Решетников заявил Путину о способности России обогнать экономику Японии

Ранее Лайф писал, что Путин назначил Георгия Зиновьева новым послом в Южной Корее. Андрей Кулик был освобождён от обязанностей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!