Путин назначил нового посла в Японии
Путин назначил Николая Ноздрева новым послом России в Японии
Николай Ноздрев. Обложка © mid.ru
Президент РФ Владимир Путин утвердил российским послом в Японии директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева. Указ о назначении появился на официальном портале правовой информации.
"Назначить Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии", — говорится в тексте.
Ноздрев родился в 1971 году, получил образование в МГИМО МИД России, в совершенстве владеет английским и японским языками. Чиновник работал в посольстве РФ в Австралии, а в 2018 году возглавил третий департамент Азии МИД РФ. До Ноздрева должность посла России в Японии занимал Михаил Галузин, он покинул пост в ноябре 2022 года и сейчас работает заместителем министра иностранных дел.
Ранее Лайф писал, что Путин назначил Георгия Зиновьева новым послом в Южной Корее. Андрей Кулик был освобождён от обязанностей.