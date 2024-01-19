Путин назначил нового посла в Японии

Ноздрев родился в 1971 году, получил образование в МГИМО МИД России, в совершенстве владеет английским и японским языками. Чиновник работал в посольстве РФ в Австралии, а в 2018 году возглавил третий департамент Азии МИД РФ. До Ноздрева должность посла России в Японии занимал Михаил Галузин, он покинул пост в ноябре 2022 года и сейчас работает заместителем министра иностранных дел.