Медведев на КМЗ провёл заседание по контролю за производством средств поражения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл выездное заседание рабочей группы по контролю за производством самых востребованных средств поражения. Оно состоялось на Красногорском заводе имени Зверева (КМЗ).

"Мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной техники на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева. Это одно из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения", — сказал Медведев, открывая заседание.

Зампред СБ добавил, что выпускаемые заводом изделия применяются практически во всех видах вооружений.