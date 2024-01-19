Регион

Уведомления отключены

19 января, 14:49

Медведев на КМЗ провёл заседание по контролю за производством средств поражения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл выездное заседание рабочей группы по контролю за производством самых востребованных средств поражения. Оно состоялось на Красногорском заводе имени Зверева (КМЗ).

"Мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной техники на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева. Это одно из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения", — сказал Медведев, открывая заседание.

Зампред СБ добавил, что выпускаемые заводом изделия применяются практически во всех видах вооружений.

Путин: Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская
Путин: Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская

Ранее Лайф писал, что министр обороны Сергей Шойгу поручил бюро "Радуга" увеличить дальность одной из ракет до 300 км. Сейчас показатель составляет 250 км.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров