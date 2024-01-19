В Госдуме предложили ужесточить требования к охране в российских школах

Повысить безопасность в российских школах поможет введение отдельной лицензии на охрану образовательных учреждений, считает член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он отметил, что в данный момент для работы на таких объектах частным охранным предприятиям (ЧОП) необходимо получить у Росгвардии единое разрешение, с которым можно обеспечивать безопасность и склада, и детского сада, и гимназии.

"Конечно же, это неправильно. Нельзя одной лицензией обобщать всю деятельность ЧОПа", — подчеркнул парламентарий в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По мнению Колунова, для работы в учреждениях с детьми необходимо разработать лицензию с особыми, более жёсткими условиями для ЧОПов. Это поможет дополнительно обезопасить детей. Парламентарий заявил, что в ближайшее время направит своё предложение в Росгвардию.