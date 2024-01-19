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19 января, 15:59

В Госдуме предложили ужесточить требования к охране в российских школах

Депутат Колунов предложил ввести особую лицензию для ЧОПов, работающих в школах

Повысить безопасность в российских школах поможет введение отдельной лицензии на охрану образовательных учреждений, считает член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он отметил, что в данный момент для работы на таких объектах частным охранным предприятиям (ЧОП) необходимо получить у Росгвардии единое разрешение, с которым можно обеспечивать безопасность и склада, и детского сада, и гимназии.

"Конечно же, это неправильно. Нельзя одной лицензией обобщать всю деятельность ЧОПа", — подчеркнул парламентарий в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По мнению Колунова, для работы в учреждениях с детьми необходимо разработать лицензию с особыми, более жёсткими условиями для ЧОПов. Это поможет дополнительно обезопасить детей. Парламентарий заявил, что в ближайшее время направит своё предложение в Росгвардию.

Гендиректора ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, отпустили под залог
Гендиректора ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, отпустили под залог

Ранее Лайф писал, что Минобразования Ставрополья опровергло фейк о готовящемся нападении на школы края. По словам губернатора региона, эта информация рассылалась из одной соседней страны.

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Матвей Константинов
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