В России появится памятка для мигрантов о правилах поведения РИАН: Кабмин составит памятку о нормах поведения для прибывающих в РФ мигрантов 19 января, 15:40 В РФ создадут памятку о правилах и нормах поведения для прибывающих иностранцев. Обложка © Shutterstock

В России хотят составить памятку о нормах поведения для иностранных граждан, приезжающих в страну. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на план мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024–2025 годы.

"Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — говорится в документе, утверждённом Правительством РФ.

По задумке это поможет иностранцам быстрее адаптироваться к новым условиям.

Ранее лидер РФ Владимир Путин раскрыл число трудовых мигрантов в России. По его словам, на данный момент речь идёт об около десяти миллионах человек. Президент отметил, что приезжим необходимо соблюдать наши законы и традиции.

Авторы Татьяна Миссуми