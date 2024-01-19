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В России появится памятка для мигрантов о правилах поведения

РИАН: Кабмин составит памятку о нормах поведения для прибывающих в РФ мигрантов

19 января, 15:40
В РФ создадут памятку о правилах и нормах поведения для прибывающих иностранцев. Обложка © Shutterstock

В РФ создадут памятку о правилах и нормах поведения для прибывающих иностранцев. Обложка © Shutterstock

В России хотят составить памятку о нормах поведения для иностранных граждан, приезжающих в страну. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на план мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024–2025 годы.

"Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — говорится в документе, утверждённом Правительством РФ.

По задумке это поможет иностранцам быстрее адаптироваться к новым условиям.

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МВД обязало мигрантов уведомлять о начале работы в России

Ранее лидер РФ Владимир Путин раскрыл число трудовых мигрантов в России. По его словам, на данный момент речь идёт об около десяти миллионах человек. Президент отметил, что приезжим необходимо соблюдать наши законы и традиции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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