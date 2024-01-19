В России появятся цифровые профили мигрантов

Для прибывших в Россию иностранцев создадут цифровые профили, следует из утверждённого правительством плана по реализации концепции государственной миграционной политики, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Профиль будет включать данные миграционного учёта, содержащиеся в системах различных ведомств. В работе по их созданию примут участие МВД, ФСБ, Минцифры, Минэкономразвития и Минобрнауки. Сделать это нужно до 10 декабря 2024 года.

Ожидается, что данное решение обеспечит достоверное подтверждение личности иностранцев, прибывающих в Россию. Кроме того, въезжающие в безвизовом порядке иностранцы смогут при помощи цифрового профиля отправлять электронное уведомление о планируемом прибытии в Россию. А ещё благодаря нововведению для них станут доступны "Госуслуги".