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19 января, 15:51

В России появятся цифровые профили мигрантов

Для приехавших в Россию мигрантов создадут цифровые профили до конца года

Для прибывших в Россию иностранцев создадут цифровые профили, следует из утверждённого правительством плана по реализации концепции государственной миграционной политики, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Профиль будет включать данные миграционного учёта, содержащиеся в системах различных ведомств. В работе по их созданию примут участие МВД, ФСБ, Минцифры, Минэкономразвития и Минобрнауки. Сделать это нужно до 10 декабря 2024 года.

Ожидается, что данное решение обеспечит достоверное подтверждение личности иностранцев, прибывающих в Россию. Кроме того, въезжающие в безвизовом порядке иностранцы смогут при помощи цифрового профиля отправлять электронное уведомление о планируемом прибытии в Россию. А ещё благодаря нововведению для них станут доступны "Госуслуги".

В России появится памятка для мигрантов о правилах поведения
В России появится памятка для мигрантов о правилах поведения

Ранее в Кремле анонсировали усовершенствование действующей миграционной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что тема мигрантов сегодня актуальна, а также указал на весьма сбалансированную позицию Владимира Путина по данному вопросу.

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ТАСС / Лев Федосеев

Матвей Константинов
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