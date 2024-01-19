Booking.com перестал принимать карты белорусских банков

Сервис бронирования отелей Booking.com больше не принимает карты ряда белорусских банков. Об этом сообщили в пятницу, 19 января, местные СМИ. Одна из версий, почему так произошло, — это переход сервиса на американскую платёжную систему Stripe. Больше всего жалоб сейчас связано с попытками оплатить жильё картами "Приорбанка" и "Беларусбанка", а вот пользователям МТБ, "BSB-банка" и "Альфа-банка" повезло больше — их транзакции проходят, хоть и выборочно.

В соцсетях уже появились многочисленные лайфхаки от белорусских пользователей, помогающие обойти запрет. Некоторые советуют смотреть варианты, где оплату обрабатывает сам отель, а не Booking.com, — мол, так появится больше шансов, что оплата пройдёт успешно. Другой вариант — это искать "Оплату на месте", а третий — использовать PayPal. Многие карты белорусских банков можно привязать к этой системе.