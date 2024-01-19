Доктор наук вступилась за феминитивы после решения ВС считать их признаками ЛГБТ*

На днях в Сети появилось решение Верховного суда, где использование феминитивов было названо признаком ЛГБТ*. Доктор филологических наук, декан филологического факультета Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Плотникова отметила, что такая странная формулировка вызывает недоумение.

"Сама формулировка, очевидно, не слишком удачна. Речь явно идёт не обо всех феминитивах: это огромный класс, к которому относятся многие слова, обозначающие лиц женского пола и по профессиональной принадлежности, и по родственным связям, и по некоторым другим признакам", — указала специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

По мнению филолога, в документе речь идёт о "новых феминитивах", свойственных языку феминисток, в числе которых "авторка", "режиссёрка", "редакторка" и тому подобные. Они появились относительно недавно и сами по себе, считает эксперт, не несут отрицательный смысл или пропаганду чего-либо.

К примеру, в блогах о женской литературе, на данный момент переживающей настоящий расцвет, критики иногда используют слова вроде "авторка" и "режиссёрка", что преследует только одну цель — подчеркнуть, что произведение передаёт женский опыт и несвойственные мужчинам переживания. Подобное, отметила филолог, является частью феминистского дискурса, но не ЛГБТ*.

В целом, предположила Плотникова, использование феминитивов при рассмотрении соответствующих дел будет учитываться в контексте, среди множества других доказательств. Однако решение высшей инстанции может побудить людей, которые раньше часто использовали такие слова, побояться продолжать делать это.

Ранее СМИ сообщили, что в своём решении о признании движения ЛГБТ* экстремистским Верховный суд счёл феминитивы вроде "руководительница", "директорка", "авторка" и "психологиня" частью специфического языка, объединяющего представителей движения ЛГБТ*. Стоит отметить, что подлинность предоставленного документа проверить невозможно.